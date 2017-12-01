 

Алтайские депутаты запретили разводить животных с генетическими мутациями

 1 декабря, 19:31
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Алтайские депутаты запретили разводить животных с генетическими мутациями
Фото Ирины Долженко

Региональный закон о защите животных был принят в Алтайском крае — владельцам запретили усыплять питомцев без причины и разводить их в случае генетических заболеваний, узнал 1 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте заксобрания Алтайского края.

Закон «О содержании и защите домашних животных на территории Алтайского края» был принят депутатами заксобрания Алтайского края в ходе сессии в четверг, 30 ноября.

Под запрет попадают бои с участием животных и любое жестокое обращение с ними, в том числе нельзя оставлять питомцев без еды и бить их, а также усыплять без веских причин.

Владельцы могут самостоятельно принимать решение о стерилизации и регистрации домашних животных, однако, согласно документу, «при отсутствии гарантированной возможности дальнейшего содержания потомства принимать меры по предотвращению появления потомства у домашних животных посредством их временной изоляции, применения контрацептивных средств или стерилизации (кастрации)».

Также он ограничивает разведение питомцев, у которых выявлены генетические изменения, причиняющие им страдания, а также «с наследственно закреплённой повышенной агрессивностью».

Законодательная инициатива коснулась не только владельцев кошек и собак, а также хозяев экзотических животных. Так, жители Алтайского края должны вешать на заборах предупреждающие таблички, если у них живёт змея или какой-либо экзотический хищник.

Закон вступит в силу 10 января 2018 года. Он был принят единогласно, за него проголосовали 66 депутатов заксобрания.

«Приятно, что данная депутатская инициатива не ограничилась запретом выгула в недозволенных местах и без намордников. Но возник ряд вопросов: а дозволенные места для выгула обозначены; появятся ли вместе с законом собачьи площадки и догбоксы; и что решено насчёт контролирующего органа?» — прокомментировал закон зоозащитник из Новосибирска Имран Тано.

Напомним, в сентябре жители Новосибирска вышли на митинг с требованием принять закон о защите животных.

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