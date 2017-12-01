 

Авария на трубопроводе в Красноярске оставила без отопления около 100 зданий

 1 декабря, 16:32
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Авария на трубопроводе в Красноярске оставила без отопления около 100 зданий
Фото с сайта newslab.ru

Прорыв магистрального трубопровода на улице Вавилова вызвал повреждение дорожного полотна, в образовавшуюся яму с кипятком провалилась машина, а без теплоснабжения остались почти 100 зданий, узнал корреспондент Сиб.фм 1 декабря из сообщений пресс-службы Красноярска.

Авария произошла 1 декабря около восьми часов утра. Прорыв трубопровода вызвал масштабное выделение пара, который затруднил видимость для водителей на проезжей части. Очевидцы помогли девушке, чей джип провалился в образовавшуюся яму, выбраться и отправили её больницу. Сейчас здоровью пострадавшей ничего не угрожает.

Из-за аварии без теплоснабжения, по данным администрации города, остались 94 здания: 71 жилой дом, 13 социальных и 10 административных объектов. По данным красноярских СМИ, из-за происшествия были эвакуированы воспитанники «Дома ребёнка» на улице Вавилова. Детей-сирот, которым ещё не исполнилось двух лет, распределили по другим городским учреждениям.

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин лично прибыл на место происшествия, а позже собрал экстренное совещание по данному вопросу. В происшествии градоначальник обвинил «Сибирскую генерирующую компанию», которая управляет «Красноярской теплотранспортной компанией» — организацией, ответственной за тепловые сети на аварийном участке.

Сотрудники «Красноярской теплотранспортной компании» приступили к устранению аварии, однако по словам тепловиков, ликвидация повреждений продлится до позднего вечера.

«Пока сложно сказать, в чём причина этой конкретной аварии. Конечно, один из факторов — изношенность оборудования: этим трубам более 20 лет, а заменить их на этом участке планировали только в 2019 году. Когда проводились испытания при подготовке к зиме, трубопровод на Вавилова выдержал и был допущен, поэтому причина аварии пока не ясна», — рассказывает специалист по внешним связям компании Ольга Леонова.

Напомним, что 27 февраля из-за прорыва трубопровода без тепла остались десятки домов в Новосибирске.

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