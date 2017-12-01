Бизнесмен погиб во время конной охоты на косулю в Горном Алтае

Предприниматель из Барнаула погиб во время конной охоты в Республике Алтай, узнал 1 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте издания «Новости Горного Алтая».

36-летнего бизнесмена обнаружили с простреленной головой во время охоты в Горном Алтае.

Охотник в составе группы мужчин пошёл с карабином на сибирскую косулю. Вопреки договорённости он выехал в сектор обстрела и попал под пулю. Мужчина погиб на месте.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Максимальное наказание, согласно данной статье, — лишение свободы на два года.

Напомним, в сентябре подросток в Иркутской области случайно застрелил приехавшего собирать урожай друга.