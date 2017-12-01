 

Бывший федеральный инспектор по Омской области подал в суд на сибирское полпредство — СМИ

 1 декабря, 18:56
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Бывший федеральный инспектор по Омской области подал в суд на сибирское полпредство &mdash; СМИ
Фото с сайта gosrf.ru

Бывший главный федеральный инспектор по Омской области Сергей Лицкевич подал в суд на полномочного президента России по Сибирскому федеральному округу, узнал корреспондент Сиб.фм 1 декабря из сообщения информационного агентства «Омск Здесь».

В суде пояснили, что иск связан с увольнением Лицкевича: он оспаривает формулировку, по которой лишился должности. Дело относится к категории связанных с «несоблюдением ограничений и запретов, установленных в целях противодействия коррупции».

На сайте полпредства нет информации о Сергее Лицкевиче. Иск подан в Центральный суд Омска. Ответчиком по иску обозначен полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе. Эту должность с 2016 года занимает Сергей Меняйло.

Напомним, что в ноябре экс-губернатор Новосибирской области нашёл работу в сибирском полпредстве.

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