Два человека погибли при пожаре в частном доме Новосибирска

В Дзержинском районе Новосибирска после тушения пожара были найдены тела двух человек; следователи проведут проверку, узнал корреспондент Сиб.фм 1 деабря из сообщения пресс-службы регионального следственного комитета.

Пожар произошёл 1 декабря на улице 2-й переулок Поселковый. Ведомство отмечает, что следователи и сотрудники МЧС осматривают место происшествия и выясняют причину возгорания. Специалисты проведедут пожарно-техническую экспертизу.

В пресс-службе регионального управления МЧС корреспонденту Сиб.фм рассказали, что горел частный дом.

«Сообщение о пожаре поступило в 5:52. В 6:08 огонь был локализован, в 8:07 сотрудники МЧС полностью потушили пожар. На момент прибытия пожарной охраны горел частный дом открытым огнём. О последствиях пожара, погибших и пострадавших нам информация пока не поступала», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, что в ноябре 12 пожарных машин тушили автосервис в частном секторе Новосибирска.