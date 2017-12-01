 

Два человека погибли при пожаре в частном доме Новосибирска

 1 декабря, 11:08
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Два человека погибли при пожаре в частном доме Новосибирска
Фото с сайта pixabay.com

В Дзержинском районе Новосибирска после тушения пожара были найдены тела двух человек; следователи проведут проверку, узнал корреспондент Сиб.фм 1 деабря из сообщения пресс-службы регионального следственного комитета.

Пожар произошёл 1 декабря на улице 2-й переулок Поселковый. Ведомство отмечает, что следователи и сотрудники МЧС осматривают место происшествия и выясняют причину возгорания. Специалисты проведедут пожарно-техническую экспертизу.

В пресс-службе регионального управления МЧС корреспонденту Сиб.фм рассказали, что горел частный дом.

«Сообщение о пожаре поступило в 5:52. В 6:08 огонь был локализован, в 8:07 сотрудники МЧС полностью потушили пожар. На момент прибытия пожарной охраны горел частный дом открытым огнём. О последствиях пожара, погибших и пострадавших нам информация пока не поступала», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, что в ноябре 12 пожарных машин тушили автосервис в частном секторе Новосибирска.

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