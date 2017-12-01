Действующий глава администрации Барнаула Сергей Дугин стал мэром города

В Алтайском крае депутаты Барнаульской государственной Думы (БГД) выбрали мэра города — им стал действующий глава администрации Сергей Дугин, узнал корреспондент Сиб.фм 1 декабря из сообщения на сайте «Катунь24».

Заседание городской думы, на котором избрали мэра, состоялось 1 декабря. На пост мэра претендовали четыре кандидата: действующий глава администрации Сергей Дугин, депутат БГД, зампред комитета по бюджету, налогам и финансам Юрий Ряполов, общественник и индивидуальный предприниматель Павел Чеснов, а также предприниматель, член фракции ЛДПР в БГД Кристина Юстус.

Избранным на должность главы Барнаула считается кандидат, за которого подано большинство голосов от установленной численности депутатов. Всего на сессии присутстввало 38 депутатов из 40. Голосование было тайным. Глава города вступит в должность после присяги.

Сергей Дугин был назначен депутатами гордумы на должность мэра 25 декабря 2015 года, будучи руководителем Главного управления Алтайского края по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Дугин имеет высшее образование — окончил Алтайский сельскохозяйственный институт по специальности «Экономика и организация сельского хозяйства».

Напомним, в октябре министр транспорта Красноярского края Сергей Ерёмин стал мэром Красноярска — его избрали депутаты красноярского горсовета посредством тайного голосования.