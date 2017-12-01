Количество смертей от ВИЧ-инфекции в Новосибирской области выросло на 16 %

Главный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Новосибирской области Елена Фаст сообщила о росте смертности от ВИЧ — за год количество летальных исходов возросло на 16 %; регион занимает четвёртое место по поражённости и 10-е место по заболеваемости ВИЧ в России, узнал корреспондент Сиб.фм 1 декабря на пресс-конференции в «Интерфаксе».

1 декабря, в День борьбы со СПИДом Елена Фаст рассказала журналистам, что в 2017 году от инфекции умерли 900 человек, тогда как в 2016 году — 777 человек. Уровень смертности от ВИЧ в Новосибирской области выше среднероссийского в 2,5 раза.

«Число смертей растёт: чаще всего их смерть связана с сопутствующими инфекциями, а именно туберкулёзом: в 2016 году таких случаев было около 75 %, в 2017-м — около 70 %, — пояснила Фаст. — Всего с начала эпидемии в Новосибирской области (с 1989 года — прим. Сиб.фм) от ВИЧ умерли 4 720 человек».

В Новосибирской области зарегистрировано 36 334 человека с ВИЧ-инфекцией, что на 3 345 больше, чем на момент 1 января 2017 года.

Напомним, в ноябре Новосибирская, Кемеровская и Иркутская области попали в топ-5 регионов с самой высокой заболеваемостью ВИЧ в стране, по данным Роспотребнадзора за девять месяцев 2017 года.