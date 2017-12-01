Мужчина упал с парапета набережной Новосибирска на берег Оби
1 декабря, 11:48
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Фото Алёны Мартыновой
Житель Новосибирска получил серьёзные травмы из-за падения с парапета набережной высотой около восьми метров, узнал 1 декабря корреспондент Сиб.фм от спасателей муниципальной аварийно-спасательной службы.
Спасатели МАСС эвакуируют пострадавшего при падении с набережной. Информацию Сиб.фм подтвердил начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска Дмитрий Фокин.
Пострадавший упал с парапета в обмелевшую реку напротив плавучего ресторана «Чайка» и приземлился на берег. На место прибыла бригада скорой медицинской помощи, спасатели осуществляют транспортировку пострадавшего.
Напомним, что 28 ноября новосибирские спасатели открыли машину с грудным ребёнком на морозе.