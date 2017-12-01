 

Мужчина упал с парапета набережной Новосибирска на берег Оби

 1 декабря, 11:48
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Мужчина упал с парапета набережной Новосибирска на берег Оби
Фото Алёны Мартыновой

Житель Новосибирска получил серьёзные травмы из-за падения с парапета набережной высотой около восьми метров, узнал 1 декабря корреспондент Сиб.фм от спасателей муниципальной аварийно-спасательной службы.

Спасатели МАСС эвакуируют пострадавшего при падении с набережной. Информацию Сиб.фм подтвердил начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска Дмитрий Фокин.

Пострадавший упал с парапета в обмелевшую реку напротив плавучего ресторана «Чайка» и приземлился на берег. На место прибыла бригада скорой медицинской помощи, спасатели осуществляют транспортировку пострадавшего.

Напомним, что 28 ноября новосибирские спасатели открыли машину с грудным ребёнком на морозе.

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