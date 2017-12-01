 

Новосибирская первокурсница победила в неофициальном Кубке России по пауэрлифтингу

 1 декабря, 13:22
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Новосибирская первокурсница победила в неофициальном Кубке России по пауэрлифтингу
Справа — Мария Сухова. Фото из группы «Сектор Силы» в соцсети «Вконтакте»

Студентка НГУ Мария Сухова победила на соревнованиях «Кубка России по пауэрлифтингу» в Барнауле, эти соревнования не признаны Министерством спорта РФ, узнал корреспондент Сиб.фм в пресс-службе департамента спорта и физкультуры Новосибирской области.

Будущая экономистка Мария Сухова победила на соревнованиях по пауэрлифтингу под названием «Кубок России про пауэрлифтингу» в Барнауле. Более 300 спортсменов приняли участие в чемпионате 25-26 ноября, который судили представители судейского корпуса Национальной ассоциации пауэрлифтинга.

Мария Сухова сообщила, что попала на соревнования после победы в кубке Новосибирской области. Организатором соревнований под названием «Кубок России по пауэрлифтингу» выступила Федерация силовых видов спорта Алтайского края.

Некоторые новосибирские СМИ и пресс-службы забыли обозначить, что этот Кубок России — неофициальный, выяснил корреспондент Сиб.фм.

«Возможно, этот кубок проводился, но к официальному Кубку России по пауэлифтингу это не имеет никакого отношения. Минспорта РФ, наш департамент и Федерация пауэрлифтинга Новосибирской области стараются контролировать федерации силовых видов спорта и аккредитовать их в соответсвии международными с требованиями, это непризнанный кубок», — рассказала Сиб.фм специалист пресс-службы департамента физической культуры и спорта Новосибирской области Наталья Воробьёва.

«В нашей федерации нет такой спортсменки, как Мария Сухова. Официальный чемпионат России по жиму лёжа завершился в Бердске 24 ноября», — подтвердил Сиб.фм директор Федерации пауэрлифтинга Новосибирской области Сергей Федосиенко.

В абсолютном зачёте официальных соревнований среди женщин победила ульяновская спортсменка Анна Биржевая, второе место заняла Тамара Подпальная из Барнаула. В командном зачёте среди женщин и среди мужчин победила сборная Кемеровской области.

Напомним, что в ноябре новосибирская спортсменка подняла 378,5 килограмма и побила мировой рекорд на неофициальном кубке России.

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