Новосибирские активисты проведут пикет против четвёртого моста в день подписания концессии

Общественники подали в мэрию Новосибирска уведомление на проведение пикета против строительства четвёртого моста в день подписания концессии — 6 декабря, сообщил корреспонденту Сиб.фм 1 декабря организатор Олег Викторович.

Участники пикета планируют выйти в сквер Крячкова с 13:00 до 14:00. На мероприятие заявлено 100 участников, но Олег Викторович отметил, что «если будет больше людей, то будет лучше». Он подал уведомление в мэрию 1 декабря.

«Больше года тянется обсуждение по этому вопросу и у меня есть претензии к нему — он платный, и будет находиться в центре, что уже цинично. Проект его недоработанный, сырой, неправильный. А также, мы понимаем, что можно придумать лучшую альтернативу мосту и бесплатную. На улицу мы решили выйти, потому что обсуждения на круглых столах в Заксобрании и прочем не ведут ни к каким результатам. Очевидно, что решения, которые принимаются, не учитывают интересы горожан», — считает Олег Викторович.

В августе 2017 года ООО «Сибирская концессионная компания» было выбрано концессионером для строительства четвёртого моста через Обь в Новосибирске. 75 % его акций принадлежит ООО ПФ «ВИС» (Ленинградская область).

Напомним, что в ноябре жители Новосибирска в соцсетях начали выбирать имя для будущего четвёртого моста в Новосибирске, который соединит улицу Ипподромскую и площадь Энергетиков.