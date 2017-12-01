 

Новосибирские активисты проведут пикет против четвёртого моста в день подписания концессии

 1 декабря, 12:08
подходящие темы
Новосибирские активисты проведут пикет против четвёртого моста в день подписания концессии
Фото с сайта pixabay.com

Общественники подали в мэрию Новосибирска уведомление на проведение пикета против строительства четвёртого моста в день подписания концессии — 6 декабря, сообщил корреспонденту Сиб.фм 1 декабря организатор Олег Викторович.

Участники пикета планируют выйти в сквер Крячкова с 13:00 до 14:00. На мероприятие заявлено 100 участников, но Олег Викторович отметил, что «если будет больше людей, то будет лучше». Он подал уведомление в мэрию 1 декабря.

«Больше года тянется обсуждение по этому вопросу и у меня есть претензии к нему — он платный, и будет находиться в центре, что уже цинично. Проект его недоработанный, сырой, неправильный. А также, мы понимаем, что можно придумать лучшую альтернативу мосту и бесплатную. На улицу мы решили выйти, потому что обсуждения на круглых столах в Заксобрании и прочем не ведут ни к каким результатам. Очевидно, что решения, которые принимаются, не учитывают интересы горожан», — считает Олег Викторович.

В августе 2017 года ООО «Сибирская концессионная компания» было выбрано концессионером для строительства четвёртого моста через Обь в Новосибирске. 75 % его акций принадлежит ООО ПФ «ВИС» (Ленинградская область).

Напомним, что в ноябре жители Новосибирска в соцсетях начали выбирать имя для будущего четвёртого моста в Новосибирске, который соединит улицу Ипподромскую и площадь Энергетиков.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 29 ноября, 20:34 • репортаж

Отказаться от четвёртого моста — «большее зло»

Депутаты высказали своё мнение о том, решит ли четвёртый мост через Обь в Новосибирске проблемы с пробками.
 14 ноября, 10:05 • короче

Короче: дизайн-код Новосибирска

Красота спасёт мир. Дизайн-код спасёт Новосибирск. Так ли это на самом деле и что такое вообще дизайн-код города, разбираемся в формате «Короче».
 3 ноября, 13:17 • статья

Пусть баланду поест

Сколько денег не получили работники ПТК-30 и сколько забастовок не попали в центр внимания СМИ.
самое популярное
 17 ноября, 16:16 • новость

Житель Красноярска предложил на «Авито» фотоснимок The Beatles с автографом пятого участника

Фотография с автографами солистов группы The Beatles появилась на красноярском «Авито» — автор утверждает, что снимку 50 лет.
 21 ноября, 12:40 • новость

Кремль поменяет губернаторов в регионах Сибири после президентских выборов

Ещё 8-10 глав регионов поменяет Кремль после выборов президента в 2018 году, досрочная отставка может коснуться и сибирских губернаторов.

Когда девушка становится женщиной

 24 ноября, 11:11 • колонка
Юрий Крылов
филолог, преподаватель НГПУ
 21 ноября, 10:39 • новость

Автобус с пассажирами загорелся на остановке в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска загорелся пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 12 — пассажиры успели выскочить из него.
 22 ноября, 17:11 • новость

Омский продавец с «Авито» пообещал новогоднюю скидку на череп тигра

Продавец из Омска предложил на «Авито» череп тигра — до новогодних праздников останки хищника можно купить со скидкой.
 26 ноября, 17:46 • новость

Алексей Кудрин предложил объединить Новосибирск, Томск и Барнаул

Бывший министр финансов и председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин в ходе дискуссии с мэром Москвы Сергеем Собяниным предложил объединить в агломерацию Новосибирск, Томск и Барнаул.
присоединяйтесь!
    