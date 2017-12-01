Органы опеки забрали новорождённого ребёнка у ВИЧ-диссидентки в Новосибирске

Жительница Новосибирска, инфицированная ВИЧ-инфекцией, родила девочку, но лечить её отказалась — органы опеки и прокуратура забрали у неё ребёнка для химиопрофилактики, сообщил корреспондент Сиб.фм по итогам пресс-конференции в ТАСС 1 декабря.

Главный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Новосибирской области Елена Фаст рассказала про случай с ВИЧ-диссиденткой, когда пришлось ребёнка без согласия матери забрать в больницу.

«Это был перинатальный центр, четвёртый роддом. ВИЧ-инфицированная женщина, зная о своём ВИЧ-статусе, родила ребёнка — она категорически отказывалась от проведения химиопрофилактики в течение беременности. Несколько письменных отказов она имела. Отказалась от профилактики ребёнку, — пояснила Елена Фаст. — Но соблюдая интересы ребёнка, предусмотренные законодательством РФ и конституционные его права на охрану здоровья, по решению администрации района, где находился этот ребёнок, органами опеки ребёнок был изъят из этой семьи и помещён в детскую больницу для проведения химиопрофилактики».

По её словам, в течение месяца ребёнок должен принимать энтеровирусные препараты, затем он не нуждается в их применении, но находится под диспансерным наблюдением. Родители в дальнейшем должны не забывать привозить его вовремя на обследование.

«С диссидентами мы сталкиваемся не часто, но такие случаи есть.

Буквально позавчера у меня была такая женщина, которая изложила мысль о том, что ВИЧ-инфекции не существует, что она отказывается от диспансерного наблюдения у нас.

Мы с ней работаем, пытаемся как-то убедить. Но у людей есть своё отдельно взятое мнение на этот счёт. К сожалению, не существует никакой законодательной базы, которую мы могли бы применить к взрослым людям — я сейчас не говорю о детях до 18 лет, о здоровье которых должны заботиться либо попечители, либо родители. Закрутить им руки (взрослым — прим. Сиб.фм) и заставить их получать энтеровирусную терапию — это юридически невозможно», — отметила Фаст.

Стоит отметить, что смертность от ВИЧ в Новосибирской области за год выросла на 16 %. В 2017 году от инфекции умерли 900 человек, тогда как в 2016 году — 777 человек. Уровень смертности от ВИЧ в регионе выше среднероссийского в 2,5 раза.

Напомним, в октябре суд заставил мать лечить от ВИЧ двухлетнего ребёнка в городе Братске Иркутской области.