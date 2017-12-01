Согласно прогнозу синоптиков, в первой декаде декабря температура воздуха в Новосибирской области будет выше нормы; на выходные в регион придёт слабый снег, рассказал корреспонденту Сиб.фм 1 декабря пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Синоптик отметил, что в первой декаде декабря температура воздуха будет выше нормы на 1-3 °С . В среднем она держится в пределах −11... −12 °С. 2 и 3 декабря ночная температура воздуха будет колебаться от −8... −14 °С до −18... −20 °С. Днём столбик термометра поднимется до −6... −13 °С.

«Мы наблюдаем достаточно стабильный атмосферный процесс и повышенное атмосферное давление над западной Сибирью, но тем не менее присутствует влияние отдельной атмосферной фронтальной зоны, которое даёт отдельные очаги слабого снега, поэтому температура тоже распределяется пятнисто: при облачности это более высокая температура, при ясной погоде — более низкая. В отдельных районах мы предполагаем очаги слабого снега, при прояснениях — туманы, дымки, гололедицу на дороге», — сообщил Ренад Ягудин.

Напомним, что в ноябре новосибирские морозы напугали американских синоптиков.