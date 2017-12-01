 

Томские учёные испытают препарат, который сделает диагностику онкологии в 20 раз дешевле

 1 декабря, 13:14
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Томские учёные испытают препарат, который сделает диагностику онкологии в 20 раз дешевле
Фото с сайта pixabay.com

Учёные томского Национального исследовательского медицинского центра проводят испытания препарата на основе меченной технецием глюкозы для диагностики злокачественных опухолей; они предполагают, что разработка поможет снизить стоимость обследования онкологии в 10-20 раз, узнал корреспондент Сиб.фм 1 декабря из сообщения «Инновационного портала Томской области».

Препарат составит конкуренцию методу позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), которая является наиболее эффективным методом диагностики злокачественных новообразований.

«В прошлом году рынок радионуклидов в мире составлял 9,6 миллиарда долларов, 80 % — это радиофармпрепараты, из них 80 % — на основе технеция. Это короткоживущий, недорогой, удобный в использовании и доступный в любой радиоизотопной лаборатории радионуклид, поэтому в своих исследованиях мы делаем акцент именно на технеций», — рассказал заместитель директора НИИ онкологии Томского НИМЦ по научной работе и инновационной деятельности Владимир Чернов.

Он подчеркнул, что метод ПЭТ позволяет выявить не только первичный очаг опухоли, но и метастазы. Применение этого вида диагностики изменяет тактику лечения у 25-40 % онкологических больных. Также способ используется для оценки эффективности лечения лимфом, позволяет уменьшить количество курсов химиотерапии или изменить схему лечения. Исследование стоит от 40 до 70 тысяч рублей.

«Исследование с технецием в 10-20 раз дешевле, — отметил Владимир Чернов. — Мы совместно с коллегами из Томского политехнического университета разработали простой способ получения радиофармпрепарата на основе меченной технецием глюкозы, который позволит использовать этот препарат во всех онкологических учреждениях России».

Исследования показали, что препарат томских учёных не токсичен, при этом он не вызывает осложнений при исследовании. Он не накапливается в злокачественных клетках и головном мозге, поэтому его можно применять для диагностики онкологии этого органа.

Напомним, что в ноябре учёный ТПУ Рауль Родригес и его коллеги из Германии и Литвы первыми в мире предложили с помощью оксида графена исследовать отдельные живые клетки, в том числе опасные микроорганизмы и вещества, такие как раковые клетки в человеческом организме.

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