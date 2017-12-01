 

Томские учёные предложили ругаться с жуками-короедами на их языке

 1 декабря, 17:43
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Томские учёные предложили ругаться с жуками-короедами на их языке
Фото Ивана Керчева с сайта sbras.info

Томские экологи записали разговоры уссурийских полиграфов и частично дешифровали язык короедов. Один из способов борьбы с жуками предполагает акустическое воздействие, которое помешает им скапливаться на деревьях, узнал 1 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения «Науки в Сибири».

Специалисты томского Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН расшифровывают язык уссурийского полиграфа. Эти жуки-короеды живут под корой хвойных деревьев, и распыление химических веществ с самолёта уже не помогает, утверждают учёные.

Экологи записали более 120 часов разговоров этих жуков и частично дешифровали их. Исследователи уже выделили два типа сигналов общения — «разговор» двух конкурирующих самцов и «беседы» самцов с самками.

«В российской науке подобные исследования ещё не проводились. Но американские учёные полагают, что использование определённых звуковых сигналов сможет сократить плотность скопления вредителей на дереве. Обычно короеды массово скапливаются на дереве, чтобы преодолеть его защиту — важно не дать им этого сделать», — отметил научный сотрудник Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН Иван Керчев.

Запись сигналов жуков проводили в безэховых камерах, а наблюдать за поведением жуков размером в два-три миллиметра пришлось через бинокулярный микроскоп. Учёным потребовалось высокочувствительное акустическое оборудование, а обработали сигналы на уникальном софте из США.

«Уссурийский полиграф — как орда, как саранча, которая уничтожает всё на своем пути. Такого врага нужно „бить по всем фронтам“ самым современным оружием», — считает Иван Керчев.

Специалисты предложили ещё три метода для борьбы с жуками: натравливать на них недружественные виды насекомых-хищников, использовать патогены и феромонные ловушки для привлечения жуков в определённое место.

Напомним, что в августе томские учёные предложили использовать электромагнитное излучение в борьбе с вредителями.

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