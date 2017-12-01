Томский университет стал главным советником ООН в судьбе городов Сибири

Представитель программы ООН-Хабитат по развитию населённых пунктов подписали договор с Томским государственным университетом, вуз стал первой организацией в России, участвующей в соглашении, узнал 1 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы ТГУ.

Представитель Организации Объединённых Наций Эдуардо Морено подписал протокол о намерениях с ректором ТГУ Эдуардом Галажинским. Дипломаты ООН посетили Второй форум университетских городов России в Томске.

Томский госуниверситет стал первой организацией в России, с которой ООН-Хабитат начал сотрудничать. Директор по исследованиям и развитию программы ООН-Хабитат Эдуардо Морено отметил, что с помощью университетских знаний можно выявить факторы, порождающих глобальные проблемы и найти пути их решения.

«Мы — не научная организация, поэтому нам нужны лучшие исследователи. В университетах собрана критическая масса полезных знаний», — отметил Эдуардо Морено.

Программа ООН по населённым пунктам (ООН-Хабитат, UN-HABITAT) работает с 1978 года, помогая в управлении городским хозяйством, обеспечении жильём, формировании комплекса ЖКХ и развитии инфраструктуры. Сейчас под эгидой ООН действуют более 300 программ в 90 странах, в России планируется реализация концепции «Умный город».

«Сотрудничество с ООН позволит проводить исследования сибирских и арктических городов, результаты которых нужны ООН для разработки стратегии успешного развития этих территорий», — сообщила пресс-служба ТГУ.

Меморандум предполагает создание университетских программ подготовки профессионалов частного и государственного сектора в сфере городского развития. Также в вузе намерены открыть в 2018 году международную магистерскую программу "Управление городами и регионами будущего«.с акцентом на проблемы городского развития Сибири, России, СНГ и Евразии в целом.

Напомним, что с ноября новосибирский институт возглавил борьбу ООН с «грязной дюжиной» в России.