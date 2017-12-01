 

Внук Брежнева получил от суда отказ в компенсации за использование фото деда в рекламе

 1 декабря, 19:01
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Внук Брежнева получил от суда отказ в компенсации за использование фото деда в рекламе
Фото с сайта point.md

Октябрьский районный суд Новосибирска отказал внуку бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева в компенсации 150 рублей с компании «Тайм Презентс», использовавшей образ генсека в рекламе ручек Parker, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения ТАСС 1 декабря.

Депутат КПРФ Андрей Брежнев через своих представителей потребовал взыскать с ООО «Тайм Презенс» 150 рублей, из них 99 рублей за незаконное обогащение и 51 рубль за моральный вред. Его представители заявили, что использованное в баннере фото бывшего генсека дано в уничижительной форме, что причинило его внуку моральные страдания. Как сообщило информагентство, на заседании суда Брежнев не присутствовал.

Представитель компании в ответ сказала, что Андрей Брежнев является «ненадлежащим истцом по делу», поскольку внук не имеет права представлять интересы деда в суде. К тому же, по её словам, компания непреднамеренно использовала образ Леонида Брежнева, якобы это случайно вышло.

«Мы просто в интернете искали образ, выражающий что-то такое глубокомыслящее, умное, и нашли это изображение», — сказала она.

Судья Октябрьского районного суда Ирина Барейша вынесла решение об отказе в иске Андрею Брежневу.

Напомним, в июле 2015 года Андрей Брежнев выдвигался кандидатом на выборы в заксобрание Новосибирской области.

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