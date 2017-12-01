 

Житель Новосибирска пойдёт под суд за убийство рапирой

 1 декабря, 17:56
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Житель Новосибирска пойдёт под суд за убийство рапирой
Фото с сайта oruzhejnaya.ru

Дзержинский районный суд Новосибирска рассмотрит дело в отношении мужчины, который заколол человека рапирой, когда искал закладки с наркотиками, узнал корреспондент Сиб.фм 1 декабря из сообщения пресс-службы региональной прокуратуры.

По версии следствия, 35-летний пьяный мужчина искал во дворе дома в Дзержинском районе закладки с наркотиками. Недовольный его действиями житель дома, распивавший возле подъезда со знакомой алкоголь, сделал чужаку замечание. Между мужчинами возник конфликт, переросший в словесную перепалку, а затем и в драку. Обвиняемый взял рапиру и ударил ею в грудь своего оппонента. 32-летний потерпевший смог добраться до своего подъезда, родственники вызвали ему скорую помощь, но он умер до приезда врачей.

Корреспонденту Сиб.фм в пресс-службе регионального следственного комитета пояснили, что шпага была в багажнике машины, на которой приехали подозреваемый и его приятель в поисках наркотиков. Выяснилось, что хозяина автомобиля попросил починить её один из родственников, который занимается фехтованием. Когда началась драка, подозреваемый вспомнил о шпаге и вооружился ею.

Изучив видео с камер наблюдения и опросив свидетелей, сотрудники полиции задержали подозреваемого через две недели. Им оказался житель Калининского района.

Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Напомним, что в ноябре следователи в городе Барабинске Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы исправительной колонии, которая пыталась убить священника мечом.

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