 

Учёные из НГУ получат 90 млн рублей на изучение новых законов природы

 2 декабря, 11:45
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Учёные из НГУ получат 90 млн рублей на изучение новых законов природы
фото с сайта nsu.ru

1 декабря Минобрнауки опубликовал список учёных, получивших мегагранты Правительства РФ в размере 90 млн рублей, в него вошли два проекта из НГУ в категориях «математика» и «биология», узнал корреспондент Сиб.фм 1 декабря у получателей гранта.

Конкурс проводится уже шестой раз, в 2017 году участвовали 358 заявок, в итоге денежные средства на исследовательские проекты получили 35 человек. 90 миллионов рублей выдаются на реализацию программ сотрудничества российских и ведущих мировых учёных в течение трёх лет (с 2018 по 2020 годы). Это последний из утверждённых конкурсов, будут ли раздавать подобные гранты после 2020 года неизвестно.

Две заявки из НГУ в 2017 году получили денежные средства для взаимодействия с зарубежными коллегами. Одна из них — проект инициированный заведующим лабораторией геномики и отделом регуляции генетических процессов Степаном Белякиным. Исследование направлено на изучение эпигенетических факторов и неменделевского наследования. Именно на эти разработки будут выделены 90 миллионов рублей.

«Эпигенетические факторы определяют то, как наследуются генетические признаки организма, но заключены они не просто в последовательности ДНК. Это „надгенетика“, закономерности наследования, которые на данный момент плохо изучены. Мы, в частности, попытаемся разгадать эти загадки, открыть новые законы природы и способы применения их в прикладных целях», — прокомментировал Степан Белякин.

В перспективе такое исследование может существенно увеличить эффективность некоторых областей медицины. Например, можно будет «выращивать» внутренние органы для конкретного человека, что существенно снизит риск отторжения. На полученные деньги учёный планирует пригласить в Сибирь коллегу из Англии, которого зовут Прим Сингх, он является одним из ведущих исследователей в области генетики и в ближайшие три года будет работать в новосибирском Академгородке.

«Мы давние знакомые. Прим — это имя, а Сингх — фамилия. Это один из крупнейших учёных в области: он работал в Кембридже и в Эдинбурге, в том самом университете, где клонировали овечку Долли. Он привезёт нам научный подход и традиции старейших университетов Англии, которые, я надеюсь, приживутся в нашем университете», — рассказал Белякин.

Другой учёный, который будет работать с сибирскими коллегами — Луис Хирш Кауффман. Он сотрудничает с новосибирскими математиками в рамках исследования «Геометрическая и количественная топология и динамика», которое курирует доктор физико-математических наук Андрей Веснин.

Напомним, что в январе учёные из НГУ получили грант в размере 1,2 миллиона рублей.

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