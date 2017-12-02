 

Алтай стал худшим местом для семейной жизни — статистики

 2 декабря, 09:00
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Алтай стал худшим местом для семейной жизни &mdash; статистики
фото с сайта заброски.ру

Новосибирские статистики зафиксировали наибольший спад рождаемости в Республике Алтай, соседний Алтайский край лидирует по количеству разводов на сто браков в Сибири, узнал 1 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения Новосибирскстата.

Статистики рассказали о спаде рождаемости в Сибири на 12 %. По итогам января-сентября 2017 года в Сибирском федеральном округе родилось 179,3 тысячи младенцев, что на 24,4 тысячи меньше, чем за девять месяцев 2016 года.

Наибольший спад рождаемости в 15 % произошёл в Республике Алтай, здесь родились 2 576 младенцев. В Алтайском крае спад составил чуть ниже среднего — 11,7 %, родилось 19 373 ребёнка.

Алтайский край лидирует по количеству разводов на 100 браков среди населения, согласно отчёту Новосибирскстата. Здесь на 100 браков зарегистрировали 66 разводов. Всего за девять месяцев был зарегистрирован 12 101 брак и 7 991 развод.

В Республике Алтай этот показатель ниже — 55 разводов на 100 браков. Здесь зарегистрировали 1 231 брак и 676 разводов.

Миграция более пяти тысяч жителей Алтайского края поставила регион на третье место по убыванию населения. Население Республики Алтай немного выросло — рост составил 179 человек.

Омская область стала главным регионом Сибири по убыли населения — её покинуло на восемь тысяч человек больше. Лидером по росту населения оказалась Новосибирская область, сюда приехало на 4,3 тысячи больше людей, чем уехало.

Напомним, что в сравнении с 2016 годом заводы Новосибирской области стали самым перспективным местом работы.

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