Боксёр Денис Лебедев ответил на обвинения десантников Новосибирска

Российский боксёр Денис Лебедев, подаривший голубой берет Майклу Тайсону, ответил на претензии новосибирских десантников, которые возмутились тем, что символ ВДВ легенде бокса вручал человек, не служивший в этих войсках, узнал корреспондент Сиб.фм 2 декабря из сообщения радиостанции «Говорит Москва».

Свой подарок Тайсону Лебедев сделал 28 ноября на бизнес-форуме Synergy Global Forum в Москве. При этом российский боксёр со сцены напомнил, что сам он не служил в ВДВ, но считает, что в душе его «сидит настоящий десантник». Вскоре после этого председатель межрегиональной общественной организации «Союз десантников Сибири» новосибирец Виталий Шадрин распространил в соцсетях обращение с претензиями к Лебедеву.

«Денис Александрович, прошу вас разъяснить, кто вас уполномочил дарить символ воздушно-десантных войск от лица воздушно-десантных войск человеку, не имеющему к ВДВ никакого отношения», — написал Шадрин.

Его также возмутило то, что в ходе церемонии вручения берета ведущий со сцены назвал берет «береткой».

Комментируя реакцию десантников, Денис Лебедев заявил радиостанции «Говорит Москва», что претензии к нему не обоснованы.

«Этот берет — он переходной, не боевой. Это подарок просто, символ того, что Тайсон — человек, который всего добился сам, у него не было лёгких путей. Я не считаю, что я сделал что-то плохое. Я специально сказал перед 19-тысячной аудиторией, что я не служил в ВДВ, что я воспитанник школы бокса ЦСКА. А в душе у меня, в сердце моём сидит десантник — патриот своей страны», — пояснил свой поступок боксёр.

Он рассказал, что тесно общается с десантниками и военными, в частности с бойцами бригады спецназначения, которая участвовала в присоединении Крыма к России. Военные, по словам Лебедева, одобрили его подарок Тайсону.

«Все они мне сказали: „Мы гордимся, Денис, что теперь у Тайсона есть берет“. Герои России мне сказали. А этих я не знаю, может, они тоже хорошие ребята, но не поняли до конца мысль», — предположил Лебедев.

Напомним, в июне 2016 года депутат заксобрания Забайкальского края Александр Михайлов заявил о необходимости законодательно разрешить десантникам «хватать геев и тащить на площадь, где казаки будут хлестать их нагайками».