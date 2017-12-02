 

Боксёр Денис Лебедев ответил на обвинения десантников Новосибирска

 2 декабря, 16:06
подходящие темы
Боксёр Денис Лебедев ответил на обвинения десантников Новосибирска
Денис Лебедев, фото с сайта globallookpress.com

Российский боксёр Денис Лебедев, подаривший голубой берет Майклу Тайсону, ответил на претензии новосибирских десантников, которые возмутились тем, что символ ВДВ легенде бокса вручал человек, не служивший в этих войсках, узнал корреспондент Сиб.фм 2 декабря из сообщения радиостанции «Говорит Москва».

Свой подарок Тайсону Лебедев сделал 28 ноября на бизнес-форуме Synergy Global Forum в Москве. При этом российский боксёр со сцены напомнил, что сам он не служил в ВДВ, но считает, что в душе его «сидит настоящий десантник». Вскоре после этого председатель межрегиональной общественной организации «Союз десантников Сибири» новосибирец Виталий Шадрин распространил в соцсетях обращение с претензиями к Лебедеву.

«Денис Александрович, прошу вас разъяснить, кто вас уполномочил дарить символ воздушно-десантных войск от лица воздушно-десантных войск человеку, не имеющему к ВДВ никакого отношения», — написал Шадрин.

Его также возмутило то, что в ходе церемонии вручения берета ведущий со сцены назвал берет «береткой».

Комментируя реакцию десантников, Денис Лебедев заявил радиостанции «Говорит Москва», что претензии к нему не обоснованы.

«Этот берет — он переходной, не боевой. Это подарок просто, символ того, что Тайсон — человек, который всего добился сам, у него не было лёгких путей. Я не считаю, что я сделал что-то плохое. Я специально сказал перед 19-тысячной аудиторией, что я не служил в ВДВ, что я воспитанник школы бокса ЦСКА. А в душе у меня, в сердце моём сидит десантник — патриот своей страны», — пояснил свой поступок боксёр.

Он рассказал, что тесно общается с десантниками и военными, в частности с бойцами бригады спецназначения, которая участвовала в присоединении Крыма к России. Военные, по словам Лебедева, одобрили его подарок Тайсону.

«Все они мне сказали: „Мы гордимся, Денис, что теперь у Тайсона есть берет“. Герои России мне сказали. А этих я не знаю, может, они тоже хорошие ребята, но не поняли до конца мысль», — предположил Лебедев.

Напомним, в июне 2016 года депутат заксобрания Забайкальского края Александр Михайлов заявил о необходимости законодательно разрешить десантникам «хватать геев и тащить на площадь, где казаки будут хлестать их нагайками».

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 30 ноября, 15:31 • статья

Телесная революция под зелёным стягом

Съешь ещё этих энергетических батончиков, да выпей смузи! ЗОЖ и ПП меняют культурные ценности — чем это обернётся для социума и индивидуума в частности?

Дом для хоккея

 27 сентября, 22:14 • колонка
Совет депутатов
города Новосибирска
 27 сентября, 14:59 • репортаж

Звёздный лёд Вари Ковалёвой

История юной спортсменки, которая занимается фигурным катанием с четырёх лет и хочет поехать на чемпионат мира.
самое популярное
 21 ноября, 12:40 • новость

Кремль поменяет губернаторов в регионах Сибири после президентских выборов

Ещё 8-10 глав регионов поменяет Кремль после выборов президента в 2018 году, досрочная отставка может коснуться и сибирских губернаторов.

Когда девушка становится женщиной

 24 ноября, 11:11 • колонка
Юрий Крылов
филолог, преподаватель НГПУ
 1 декабря, 16:28 • новость

Красноярские спортсмены назвали преступлением телесюжет «России-24»

Руководство и тренеры красноярской Академии борьбы имени Дмитрия Миндиашвили выступили с опровержением телесюжета канала «Россия-24», в котором спортивное учреждение обвинялось в том, что из его стен выходят сторонники терроризма.
 21 ноября, 10:39 • новость

Автобус с пассажирами загорелся на остановке в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска загорелся пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 12 — пассажиры успели выскочить из него.
 22 ноября, 17:11 • новость

Омский продавец с «Авито» пообещал новогоднюю скидку на череп тигра

Продавец из Омска предложил на «Авито» череп тигра — до новогодних праздников останки хищника можно купить со скидкой.
 26 ноября, 17:46 • новость

Алексей Кудрин предложил объединить Новосибирск, Томск и Барнаул

Бывший министр финансов и председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин в ходе дискуссии с мэром Москвы Сергеем Собяниным предложил объединить в агломерацию Новосибирск, Томск и Барнаул.
присоединяйтесь!
    