 

Владимир Кехман покинул пост гендиректора Новосибирского театра оперы и балета

 2 декабря, 16:54
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Владимир Кехман покинул пост гендиректора Новосибирского театра оперы и балета
владимир кехман, фото с сайта фото novat.nsk.ru

Генеральный директор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман после 2,5 года работы в этой должности ушёл в отставку, узнал корреспондент Сиб.фм 2 декабря из сообщения «РИА Новости».

По словам заместителя гендиректора театра по маркетингу Артёма Пухальского, Кехман переходит на должность художественного руководителя. Исполняющим обязанности директора назначена Снежана Любарь.

Напомним, в июле Владимир Кехман заявлял, что уходит в очередной отпуск, после которого оставит свою должность, и эти кадровые перестановки были запланированы на начало нового театрального сезона в сентябре. В октябре главный режиссёр и исполняющий обязанности директора театра Вячеслав Стародубцев анонсировал переход Кехмана на должность худрука.

В конце ноября следственный департамент МВД России за истечением срока давности прекратил уголовное преследование Кехмана по делу о мошенничестве в группе компаний JFC, которую тот возглавлял.

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