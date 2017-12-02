 

Кузбасс стал одним из регионов-лидеров по зарплатным долгам

 2 декабря, 18:43
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Кузбасс стал одним из регионов-лидеров по зарплатным долгам
Фото с сайта globallookpress.com

Министерство труда и социальной защиты РФ (Роструд) назвало Кемеровскую область одним из лидеров по размерам просроченной задолженности по заработной плате, узнал корреспондент Сиб.фм 2 декабря из сообщения ТАСС.

По словам руководителя Роструда Всеволода Вуколова, помимо Кузбасса наиболее крупный долг накопили работодатели Приморского и Хабаровского краёв, а также Амурской области. Среди тех регионов, которые стоят на особом контроле по долгам, он отметил и Красноярский край. Для борьбы с задолженностями Роструд предлагает активнее задействовать судебные механизмы.

«Четверть из общего объёма всей задолженности приходится на предприятия-банкроты, поэтому необходимо активно использовать механизм, предусмотренный законодательством по привлечению собственника к субсидиарной ответственности, а также привлекать недобросовестных арбитражных управляющих к уголовной ответственности», — призвал глава министерства.

В списке самых проблемных предприятий должников, по данным Роструда, значатся ОАО «НПО ПМ „Стройкомплекс“» в Красноярском крае, не выплатившее 200 работникам 17 млн рублей, а также ООО «Красноярский завод монтажных заготовок „Сибтехмонтаж“», у которого накопилось 22,8 млн рублей задолженности перед 201 работником.

Напомним, в октябре губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой взять под контроль ситуацию с многомиллионными долгами по зарплате сразу на трёх угольных шахтах региона, принадлежащих компании «Заречная», и назвал экономическую политику руководства компании «преступной».

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