Несколько жителей Томской области стали жертвами «чёрных риелторов» из-за коммунальных долгов

Полиция Томской области задержала в городе Асино группу риелторов, подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью, их жертвами становились алкоголики, накопившие крупные долги по услугам ЖКХ, узнал корреспондент Сиб.фм 2 декабря из сообщения регионального ГУ МВД.

По версии следствия, в организованную группу входили двое мужчин и одна женщина, проживающие в Асино. Совместно они разработали и реализовали схему, направленную на нелегальный отъём квартир у горожан, ведущих асоциальный образ жизни. Подыскав подходящую жертву, у которой имелась задолженность перед коммунальщиками, риелторы предлагали собственникам жилья обменять их квартиры на более дешёвые и тем самым выручить деньги на уплату долгов.

В ходе сделки участники группы оформляли на своё имя доверенности, дающие им право распоряжаться жилым посещением. Далее, используя доверенности, они либо переписывали квартиру на себя, либо отчуждали её в пользу третьих лиц. Прежние собственники недвижимости в итоге не получали ни денег, ни нового жилья.

За два года противоправной деятельности группировка путём обмана приобрела право на три квартиры, а также на два гаражных бокса. Общая сумма ущерба, причинённого потерпевшим, оценивается в 2,7 млн рублей.

В отношении всех троих подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое организованной группой, либо в особо крупном размере или повлёкшее лишение права гражданина на жилое помещение»). Максимальное наказание, которое им грозит, — десять лет лишения свободы.

Напомним, в сентябре правоохранительные органы Красноярска задержали местного риелтора, обвиняемого в том, что одного своего клиента он отравил, а другого усыпил снотворным и задушил.