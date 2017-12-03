Новосибирские бегуны устроили скоростной забег на 22 этаж

В Новосибирске прошёл второй массовый вертикальный забег SunCityRace — бегуны на запредельной скорости поднимались на 22 этаж МФК «Сан Сити», сообщила корреспонденту Сиб.фм организатор соревнований Ольга Новосёлова 3 декабря.

Всего в соревнованиях приняли участие 58 человек, из них 21 женщина и 37 мужчин. Организовала забег Школа экстремального бега «ЯБЕГУ».

«В прошлом году зародилась эта идея. Мы увидели, что за границей вертикальные забеги проводятся давно, а также в Москве, Екатеринбурге. И подумали: почему бы не сделать такое в Новосибирске? А то у нас стандартно кроссы, забеги, — рассказала руководитель школы Ольга Новосёлова. — В общем, решили добавить такую новизну — то, чего ещё никто в нашем городе на массовом уровне не делал. По отзывам участников забега в прошлом году мы поняли, что им понравилось. Помимо бегунов, среди участников есть и лыжники, и кроссфитеры, и фитоняшки — спортивные люди, которые хотят попробовать что-то необычное».

Оксана Емельянова

На финише бегунов встречала врач-кардиохирург Мария Денисова. Поскольку забег не внесён в спортивный календарь, медицинские справки с участников не требовали, но расписку о том, что здоров, оставлял каждый.

Андрей Роик

Победительницей забега среди девушек второй год подряд стала мастер спорта международного класса по лёгкой атлетике, мастер спорта по скайраннингу и мама двоих сыновей Елена Рухляда. В этом году она пробежала 22 этажа за 2 минуты 9 секунд, улучшив свой прошлый результат на 5 секунд. Второе место заняла Оксана Емельянова из школы «ЯБЕГУ», третьей пришла к финишу мастер спорта по лёгкой атлетике Елена Кобелева.

Елена Рухляда и Андрей Роик

Среди мужчин самым быстрым оказался кандидат в мастера спорта по полиатлону Андрей Роик, пробежав 80 вертикальных метров за 1 минуту 48 секунд и улучшив время на 3 секунды. Он также одержал победу в этом забеге и в 2016 году. Вторым стал Чингис Чолдак-оол, третье место занял мастер спорта по лыжным гонкам Александр Смолянин.

Напомним, в ноябре в Новосибирске прошёл зимний экстремальный забег Za Bugor — вдоль реки Оби в районе Бугринской рощи участники преодолели дистанции 8 и 16 километров по снегу и льду.