 

Новосибирские бегуны устроили скоростной забег на 22 этаж

 3 декабря, 18:39
подходящие темы
Новосибирские бегуны устроили скоростной забег на 22 этаж
Елена Рухляда. Фотографии Алексея Асанова

В Новосибирске прошёл второй массовый вертикальный забег SunCityRace — бегуны на запредельной скорости поднимались на 22 этаж МФК «Сан Сити», сообщила корреспонденту Сиб.фм организатор соревнований Ольга Новосёлова 3 декабря.

Всего в соревнованиях приняли участие 58 человек, из них 21 женщина и 37 мужчин. Организовала забег Школа экстремального бега «ЯБЕГУ».

«В прошлом году зародилась эта идея. Мы увидели, что за границей вертикальные забеги проводятся давно, а также в Москве, Екатеринбурге. И подумали: почему бы не сделать такое в Новосибирске? А то у нас стандартно кроссы, забеги, — рассказала руководитель школы Ольга Новосёлова. — В общем, решили добавить такую новизну — то, чего ещё никто в нашем городе на массовом уровне не делал. По отзывам участников забега в прошлом году мы поняли, что им понравилось. Помимо бегунов, среди участников есть и лыжники, и кроссфитеры, и фитоняшки — спортивные люди, которые хотят попробовать что-то необычное».

Оксана Емельянова

На финише бегунов встречала врач-кардиохирург Мария Денисова. Поскольку забег не внесён в спортивный календарь, медицинские справки с участников не требовали, но расписку о том, что здоров, оставлял каждый.

Андрей Роик

Победительницей забега среди девушек второй год подряд стала мастер спорта международного класса по лёгкой атлетике, мастер спорта по скайраннингу и мама двоих сыновей Елена Рухляда. В этом году она пробежала 22 этажа за 2 минуты 9 секунд, улучшив свой прошлый результат на 5 секунд. Второе место заняла Оксана Емельянова из школы «ЯБЕГУ», третьей пришла к финишу мастер спорта по лёгкой атлетике Елена Кобелева.

Елена Рухляда и Андрей Роик

Среди мужчин самым быстрым оказался кандидат в мастера спорта по полиатлону Андрей Роик, пробежав 80 вертикальных метров за 1 минуту 48 секунд и улучшив время на 3 секунды. Он также одержал победу в этом забеге и в 2016 году. Вторым стал Чингис Чолдак-оол, третье место занял мастер спорта по лыжным гонкам Александр Смолянин.

Напомним, в ноябре в Новосибирске прошёл зимний экстремальный забег Za Bugor — вдоль реки Оби в районе Бугринской рощи участники преодолели дистанции 8 и 16 километров по снегу и льду.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 30 ноября, 15:31 • статья

Телесная революция под зелёным стягом

Съешь ещё этих энергетических батончиков, да выпей смузи! ЗОЖ и ПП меняют культурные ценности — чем это обернётся для социума и индивидуума в частности?
 1 ноября, 12:25 • интервью

Необдуманный и хаотичный

Фотограф Слава Степанов — о том, как чувство бесконечного любопытства повлияло на выбор профессии и как договариваться о съёмках.

Моё тело — общественное дело

 20 октября, 11:22 • колонка
Вячеслав Комбаров
научный сотрудник отдела социальных проблем ИЭОПП СО РАН
Социолог о том, почему «Инстаграм» позволяет людям чувствовать социализацию и куда ведёт мода на здоровый образ жизни.
самое популярное
 21 ноября, 12:40 • новость

Кремль поменяет губернаторов в регионах Сибири после президентских выборов

Ещё 8-10 глав регионов поменяет Кремль после выборов президента в 2018 году, досрочная отставка может коснуться и сибирских губернаторов.

Когда девушка становится женщиной

 24 ноября, 11:11 • колонка
Юрий Крылов
филолог, преподаватель НГПУ
 1 декабря, 16:28 • новость

Красноярские спортсмены назвали преступлением телесюжет «России-24»

Руководство и тренеры красноярской Академии борьбы имени Дмитрия Миндиашвили выступили с опровержением телесюжета канала «Россия-24», в котором спортивное учреждение обвинялось в том, что из его стен выходят сторонники терроризма.
 21 ноября, 10:39 • новость

Автобус с пассажирами загорелся на остановке в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска загорелся пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 12 — пассажиры успели выскочить из него.
 22 ноября, 17:11 • новость

Омский продавец с «Авито» пообещал новогоднюю скидку на череп тигра

Продавец из Омска предложил на «Авито» череп тигра — до новогодних праздников останки хищника можно купить со скидкой.
 26 ноября, 17:46 • новость

Алексей Кудрин предложил объединить Новосибирск, Томск и Барнаул

Бывший министр финансов и председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин в ходе дискуссии с мэром Москвы Сергеем Собяниным предложил объединить в агломерацию Новосибирск, Томск и Барнаул.
присоединяйтесь!
    