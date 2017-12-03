Пятеро детей погибли при пожаре в Новосибирской области

В посёлке Степной Искитимского района Новосибирской области сгорел частный дом — предположительно, погибли пятеро детей в возрасте от полутора до семи лет, сообщил корреспонденту Сиб.фм начальник пресс-службы регионального МЧС Павел Винаков 3 декабря.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС 3 декабря в 7:15. Горел частный дом на трёх хозяев. Сильный запах дыма почувствовали владельцы одной из квартир — они успели выбежать на улицу, когда соседняя жилплощадь горела открытым огнём. Вызвали пожарных и начали будить спящих соседей. Из горящей квартиры выскочил хозяин.

Первой на место приехала добровольная пожарная команда, в тушении пожара им помогали жители посёлка — при помощи лопат и вёдер. Очевидцы сообщили, что в горящей квартире могут находиться пятеро детей. Через некоторое время прибыли профессиональные пожарные.

Детей нашли — предположительно, они отравились угарным газом. В качестве основной версии случившегося сотрудники МЧС рассматривают неосторожное обращение с огнём.

«Произошло обрушение потолочных перекрытий и крыши. Найдены сгоревшие останки. По оперативной информации, там должно было находиться пять детей», — пояснил корреспонденту Сиб.фм Павел Винаков.

Фото МЧС по Новосибирской области

По предварительной информации, хозяин сгоревшей квартиры один воспитывал шестерых детей. В доме находились пять детей, шестой — старший сын — остался ночевать у бабушки. После смерти матери, которая зарабатывала деньги, семья получала социальные выплаты, в числе неблагополучных не значилась.

Огонь был локализован за полчаса — на две соседние квартиры не успел перекинуться. В тушении участвовали 37 человек и восемь единиц техники. На данный момент на месте работают дознаватели МЧС и сотрудники следственного комитета.

Напомним, в июле в селе Сухобузимское Красноярского края случился пожар — среди пяти погибших спасатели обнаружили четырёх детей.