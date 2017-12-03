СК начал расследование гибели пятерых детей при пожаре в Новосибирской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели пятерых детей в результате пожара, который произошёл в частном доме в селе Степном Искитимского района Новосибирской области, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения регионального следкома 3 декабря.

По версии следствия, около семи часов утра 3 декабря в жилом доме на улице Центральной в селе Степной произошёл пожар. В доме находился 32-летний хозяин, трое гостей и пятеро детей: две девочки пяти и семи лет, трое мальчиков возрастом семь месяцев, один и три года.

Когда начался пожар, в квартире все спали. Возгорание обнаружил гость дома, проснувшись от обильного задымления. Выбив раму окна, он позвал на помощь и предпринял попытки потушить пламя, но у него ничего не вышло. Пожарных вызвали соседи.

В результате пожара находившиеся в доме дети погибли, а взрослые спаслись.

Им оказывается медицинская помощь.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в качестве основной версии причины пожара рассматривается неосторожное обращение с огнём.

По предварительной информации, хозяин сгоревшей квартиры один воспитывал шестерых детей. В доме находились пять детей, шестой — старший сын — остался ночевать у бабушки. После смерти матери, которая зарабатывала деньги, семья получала социальные выплаты, в числе неблагополучных не значилась.

По факту гибели детей следователи завели уголовное дело по признакам преступления, описанного в части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

Напомним, в июле в селе Шелаболиха Алтайского края произошёл пожар в частном доме, в результате которого погибли трое детей.