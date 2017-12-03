 

Спасатели на вертолёте прибыли на место взрыва в жилом доме в Усть-Куте Иркутской области

 3 декабря, 16:38
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Спасатели на вертолёте прибыли на место взрыва в жилом доме в Усть-Куте Иркутской области
Фотографии МЧС по Иркутской области

Баллон с газом взорвался в пятиэтажке города Усть-Кута Иркутской области — в результате ЧП погиб один человек, пятеро жильцов пострадали, узнал корреспондент Сиб.фм 3 декабря из сообщения регионального МЧС.

3 декабря около 12:00 в Усть-Куте на первом этаже пятиэтажного жилого дома произошёл взрыв газа, в результате чего обрушились перекрытия в комнате между первым и вторым этажами. Из-за взрыва погиб житель квартиры на втором этаже, пятерым понадобилась помощь врачей, около сотни были эвакуированы.

«Пожара не произошло, однако потребовалась срочная эвакуация людей. Всего из дома было спасено около ста человек, 15 из которых — жильцы подъезда пятиэтажки», — пояснил начальник Усть-Кутского пожарно-спасательного гарнизона Виктор Крохта.

Власти города приняли решение о расселении жильцов на неопределённое время, пока специальная комиссия будет оценивать состояние дома — можно ли в нём жить дальше.

«Проживавшие в доме люди разместятся в гостинице „Парус“ города Усть-Кута, где для них уже подготовлены места, — сказал начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов. — На месте работают 42 человека и пять единиц техники, организована охрана места происшествия. Разбор обрушившихся конструкций на первом этаже здания ведётся во втором подъезде».

В МЧС отметили, что жилой дом, где произошло происшествие, не газифицирован. По предварительной информации, газовый баллон принесли в квартиру на первом этаже, где и случился взрыв. Как сообщили РИА Новости в городской диспетчерской службе ЖКХ, в этой квартире рабочие натягивали потолок.

На вертолёте Ми-8 на место прибыла оперативная группа, в которую вошли спасатели областной Пожарно-спасательной службы со специальными инструментами, а также специалисты минстроя Иркутской области, которые оценят нанесённый жилому дому ущерб.

Напомним, в сентябре в жилом доме Новосибирска взорался газовый баллон, из-за чего произошёл пожар. Погибла семилетняя девочка.

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