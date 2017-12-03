Жительница Кузбасса украла у сестры мясо для закуски к спиртному и пошла под суд

В Ленинске-Кузнецком Кемеровской области суд рассмотрит уголовное дело в отношении 28-летней местной жительницы, которая обвиняется в краже мяса у сестры, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения региональной полиции 3 декабря.

Женщину обвиняют в совершении преступления, описанного в части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). С заявлением в полицию обратилась её же 31-летняя сестра, которая сообщила, что во время её отсутствия неизвестные проникли к ней в дом, разбив стекло, и похитили пять пакетов с мясом на сумму 2 500 рублей.

Оперативники выяснили, что кражу совершила безработная сестра потерпевшей. После задержания женщина призналась, что накануне в гости к ней заходила сестра и рассказала, что уезжает к свекрови. Зная об этом, обвиняемая решила воспользоваться отсутствием родственницы и забрать у неё мясо, поскольку ей нужна была закуска к спиртному. Часть мяса женщина отдала незнакомцу за бутылку водки, остальное приготовила к застолью.

Расследование уголовного дела завершено и материалы направлены на рассмотрение в Ленинск-Кузнецкий городской суд. Максимальное наказание по этой статье — шесть лет лишения свободы.

Напомним, в октябре 2015 года злоумышленники украли у жителя Кузбасса уже украденных им баранов.