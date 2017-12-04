 

Алтай стал лучшим местом для приключений в России — National Geographic

 4 декабря, 16:52
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Алтай стал лучшим местом для приключений в России &mdash; National Geographic
фото с сайта national-geographic.ru

Согласно результатам онлайн-голосования премии National Geographic Traveler Awards 2017, Алтайский край выбран лучшим местом для приключенческого отдыха в России, узнал корреспондент Сиб.фм 4 декабря из сообщений СМИ.

Награждение регионов — победителей состоялось в Москве 30 ноября. В 2017 году, помимо захватывающих авантюр, респонденты отметили оздоровительные курорты Алтая — в соответсвующей номинации регион занял второе место. Награду представителям Алтайского края вручил заслуженный артист РСФСР Андрей Макаревич.

Премия National Geographic Traveler Awards вручается в 20 номинациях среди 30 туристических регионов России. Помимо самого интересного места для прикючений в России, её получают туристические направления с лучшими оздоровительными, экскурсионными, этническими, гастрономическими и другими видами отдыха.

В 2017 году победителей в номинациях путём онлайн-голосования выбирали более 270 тысяч человек. National Geographic Traveler Awards проводился уже седьмой раз, в 2016 году Алтайский край также победил в номинации «приключенческий отдых».

Напомним, что в мае правительство России одобрило законопроект о туристических сборах в Алтайском крае.

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