Три рождественские благотворительные встречи в пользу животных пройдут в Новосибирске

На выходных в декабре жители Новосибирска смогут выбрать себе питомца из приюта и сфотографироваться с экзотическими животными и хищными птицами, узнал 4 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения организаторов.

В субботу, 9 декабря, в ЦГПВ имени Александра Невского пройдёт выставка-раздача животных «Искры добра» из приюта «Кошкино лукошко». На выставке будут также кошки из Первого городского приюта. Все животные, которые приедут на ярмарку, прошли процедуры вакцинации, кастрации и чипирования. Во время мероприятия посетители смогут сфотографироваться на фоне новогодней фотозоны и купить сувенир, собранные средства пойдут на кошек, оставшихся в приютах.

В субботу, 16 декабря, в Академгородке состоится ярмарка-раздача «День хвоста». В торговом центре «Эдем» новых хозяев будут ждать около 30 кошек и собак от разных кураторов.

«Животных нередко начинают разбирать за две недели до мероприятия! У нас было заявлено 30 котиков и собак. Однако на выходных по домам, не дождавшись ярмарки, разъехались три щенка, две взрослые кошки и один котёнок. Они тоже были полностью готовы к пристройству: здоровы, привиты, стерилизованы, поэтому мы с хозяевами не видели смысла чего-то ждать», — рассказала одна из кураторов, организатор ярмарки-раздачи Анна Галямина.

Помимо животных, посетителей «Дня хвоста» ждёт праздничная фотозона, ярмарка мастеров и розыгрыш призов.

Организаторы обоих мероприятий рекомендуют гостям, желающим взять кошку, иметь с собой сумку-переноску, а будущим владельцам собак — поводок. А также настоятельно просят не приносить с собой собственных домашних животных.

Кроме того, 10 декабря в ДК имени Октябрьской революции состоится благотворительный фестиваль от Центра реабилитации хищных птиц «Сборная солянка под шубой». На фестивале любой желающий сможет за благотворительное пожертвование сфотографироваться с экзотическими животными и хищными птицами.

Напомним, в июле новосибирские зоозащитники предложили на ярмарке «День хвоста» кота-коммуниста.