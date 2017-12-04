 

Дизайнер Vogue посвятила коллекцию сибирским динозаврам

 4 декабря, 14:22
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Дизайнер Vogue посвятила коллекцию сибирским динозаврам
Фото с сайта dinosaurpictures.org

Американский дизайнер Мишель Лоу-Холдер посвятила коллекцию украшений премиум-класса динозаврам видов Кулиндадромеус забайкальский и Пситаккозавр сибирский, найденных на Кузбассе год назад, узнал 4 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения The Guardian.

Находка кузбасских учёных вдохновила известного американского дизайнера на создание коллекции украшений. Коллекция Kulinda and Urgovel вошла в обзор экологичного образа жизни от британского The Guardian.

Коллекция состоит из аксессуаров — чокера и серёжек, которые выполнены из сочетания дерева и кожи. Каждая деталь была нарисована на бумаге, а затем переведена в цифровую модель. Украшения сделаны вручную в Великобритании из сочетающихся секций, в каждую добавлено более чем пять слоёв цвета.

«Коллекция названа „Кулинда и Урвогель“ в честь останков динозавров, обнаруженных в 2014 году в Сибири, которые щеголяли как перьями, так и чешуёй. Это открытие создало прецедент в определении возраста пернатых динозавров, и дизайнер переосмыслила научное открытие с переложением на современную моду», — написала автор The Guardian Люси Сигле.

Кулиндадромеус забайкальский относится к динозавру из отряда птицетазовых, покрытых протоперьями для поддержания тепла. Находка окаменелых останков в долине Кулинда Забайкальского края определило этимологию названия. В феврале 2016 года изображение кулиндадромеуса даже поместили на герб и флаг Чернышевского района Забайкальского края.

«Кладбище динозавров» в Чебулинском районе Кемеровской области неподалёку от села Шестаково было открыто более полувека назад. Сенсационное открытие почти полного скелета нового вида Сибирский пситаккозавр произошло в 2016 году. Подробнее о динозаврах Кузбасса рассказано в материале Сиб.фм «Динозавры со своего огорода».

Серёжки в честь сибирских динозавров продаются по цене от 60 фунтов. Выпускница Pratt Institute в Нью-Йорке и Central Saint Martins в Лондоне Мишель Лоу-Холдер отличается устойчивым подходом к дизайну. Её последняя коллекция украшений полностью исключает использование традиционных драгоценных камней и материалов. Бренд MLH был представлен в прессе на международном уровне, включая Vogue Italia, Vogue UK, Vogue India. Vogue Japan, Financial Times, журнал Dazed и i-D.

Напомним, что в ноябре томские палеонтологи изучили яйцо динозавра и нашли сходство с современными птицами.

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