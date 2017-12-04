 

Доброволец из Новосибирской области погиб в Сирии

 4 декабря, 14:51
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Доброволец из Новосибирской области погиб в Сирии
Фото с сайта pixabay.com

В ходе боёв в районе Дамаска погиб боец так называемой частной военной компании Вагнера — 40-летний Денис Салов, уроженец деревни Серебрянки Новосибирской области, узнал из сообщения группы «В Карасуке. Подслушано» в соцсети «ВКонтакте» корреспондент Сиб.фм 4 декабря.

Несмотря на то, что согласно данным Минобороны РФ, большая часть Сирии уже взята под контроль правительственных войск, в холмах к востоку от столицы страны продолжаются бои Сирийской арабской армии (САА) и союзных войск с радикальными исламистами. Солдат САА активно поддерживают российские добровольцы из ЧВК Вагнера.

В одном из таких боестолкновений боевиками исламистов движения «Хайят Тахрир аш-Шам», которые входят в коалицию «Джебхат ан-Нусры»*, был убит Салов. В социальных сетях очевидцы гибели добровольца отмечают его отвагу, проявленную в бою с радикальными исламистами. Бывшие сослуживцы, знавшие Салова до войны в Сирии, вспоминают его успехи в Высшем военном командном училище в Академгородке, где он проходил подготовку бойца специального назначения.

Напомним, в конце октября в Сирии смертью храбрых погиб доброволец из Новосибирска Андрей Щегорцов, воевавший в рядах частной военной компании Вагнера.

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*Джебхат ан-Нусры — запрещённая на территории Российской Федерации террористическая организация
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