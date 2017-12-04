 

Красноярские власти доверят «Столбы» бизнесменам

 4 декабря, 17:09
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Красноярские власти доверят «Столбы» бизнесменам
фото Алёны Мартыновой

На выездном заседании мэр Красноярска Сергей Ерёмин посетил восточную часть заповедника и заявил, что её необходимо обустроить в ближайшие два года, и что предложения от инвесторов уже поступают в городскую администрацию, узнал корреспондент Сиб.фм 4 декабря из сообщения пресс-службы Красноярска.

В 2017 году, по словам директора заповедника Вячеслава Щербакова, «Столбы» посетили 450 тысяч человек. Если центральные туристические маршруты имеют относительно развитую инфраструктуру, то восточная часть заповедника в плане комфорта для туристов развита крайне слабо.

Глава Красноярска Сергей Ерёмин, на выездном заседании, заявил о необходимсоти модернизации и развития инфраструктуры этой части заповедника при помощи привлечения инвесторов.

«Главным критерием отбора станет социальная ответственность бизнеса. В итоге к Универсиаде-2019 эта часть „Столбов“ должна стать инфраструктурно развитой, и в то же время гармонично благоустроенной зоной отдыха, учитывая природную уникальность заповедника», — сказал Сергей Ерёмин.

«Столбы» — заповедник в красноярском крае, площадью более 47 тысяч гектар. Всего 3 % его территории занимает туристическая зона, в остальные части заходить без специального разрешения запрещено.

Напомним, что в июне сотрудники красноярских «Столбов» засняли «танец пластичного медведя».

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