Вышедшая из дома малолетняя девочка в Иркутской области обморозила ноги

Полиция Иркутской области объявила благодарность жителю Качугского района, который спас малолетнего ребёнка от гибели на морозе, узнал корреспондент Сиб.фм 4 декабря из сообщения регионального ГУ МВД.

В вечернее время девочка вышла из дома на мороз в одних колготках, но обратно войти в дом с улицы не смогла. Мимо по улице проходил местный житель, который услышал в темноте плач и бросился на помощь. Перебравшись через ограду, он увидел замерзавшую девочку и занёс её в дом. За время, проведённое на улице, ребёнок получил обморожение обеих стоп.

В обстоятельствах произошедшего разбираются инспекторы по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные полиции. В отношении семьи, где воспитывается девочка, начата проверка по факту оставления ребёнка в опасности.

Напомним, в феврале в одном из посёлков Алтайского края собака четверо суток согревала своим теплом двухлетнего ребёнка, которого мать оставила замерзать на летней веранде без одежды и еды.