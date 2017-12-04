 

Наркотики могли стать причиной гибели выпавшего из окна красноярского студента

 4 декабря, 07:49
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Наркотики могли стать причиной гибели выпавшего из окна красноярского студента
Общежития СФУ, фото с сайта sfu-kras.ru

Красноярские следственные органы разбираются в причинах гибели 21-летнего студента Сибирского федерального университета (СФУ), который выпал из окна общежития, узнал корреспондент Сиб.фм 4 декабря из сообщения «Комсомольской правды».

Как подтвердили изданию в местном следкоме, молодой человек упал с высоты 14-го этажа 2 декабря вечером. Уже установлено, что незадолго до гибели он отдыхал вместе с друзьями в одной из комнат общежития на проспекте Свободном.

Свидетелями трагедии стали двое приятелей студента, которые дают показания следствию. По предварительным данным, погибший и его товарищи могли употребить наркотические вещества, что и стало причиной гибели молодого человека. Эту версию должна подтвердить или опровергнуть экспертиза.

Напомним, в мае в Красноярске погиб после падения из окна многоэтажки и. о. начальника департамента муниципального имущества и земельных отношений красноярской мэрии Юрий Парыгин.

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