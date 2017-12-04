 

Новосибирские педиатры разработали эффективную программу лечения проблем с речью у детей

 4 декабря, 07:00
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Новосибирские педиатры разработали эффективную программу лечения проблем с речью у детей
Фото предоставлено отделением «Ласка»

Педиатрическое отделение «Ласка» новосибирской клиники «Санитас» разработало программу эффективной диагностики и лечения задержек речевого развития у детей, узнал корреспондент Сиб.фм 4 декабря из сообщения клиники.

Как отмечают специалисты-педиатры, в последние годы детей, у которых возникают проблемы с речью, становится всё больше. Чтобы избежать серьёзных осложнений в психическом развитии ребёнка, необходимо вовремя обращать внимание на отставания и постоянно следить за поведением растущих детей.

«Если своевременно провести полноценное обследование и скорректировать возможные трудности, то с ростом ребёнка отставание в психоречевом развитии постепенно сократится, а общение с ровесниками будет протекать легко и непринуждённо», — отмечают в клинике.

Сложность заключается в том, что чаще всего задержка речевого развития диагностируется гораздо позже положенного срока — в четыре-пять лет. Это время, когда ребёнок должен активно общаться с окружающими, но по какой-либо причине этого не происходит. Чем позже происходит диагностика проблем, тем сложнее их устранить.

Идеальный возраст для диагностики — это два-три года. Признаки задержки речевого развития можно разглядеть и в более ранний период:

  • четыре месяца — ребёнок не реагирует на слова и жесты родителей, не улыбается (это также симптомы аутизма);
  • восемь-девять месяцев — отсутствие лепета (повторения одинаковых слогов);
  • один год — ребёнок очень тихий, почти не издаёт звуков;
  • полтора года — не говорит простых слов («мама», «дай») и не воспринимает их, не понимает, когда к нему обращаются по имени или с просьбой, может также не уметь жевать;
  • два года — знает и использует очень ограниченный набор слов, не повторяет за другими новые слова;
  • два с половиной года — применяет не больше 20 слов, не может из двух-трёх слов составить фразу, не понимает названий частей тела, предметов;
  • три года — не может сам составить предложение, не понимает несложных рассказов со стороны взрослых. Говорит слишком быстро, «проглатывая» окончания или слишком медленно, растягивая слова. В ответ на обращение взрослого к нему может дословно повторять сказанное.

Иногда у ребёнка может не быть явных признаков речевой задержки, но родитель понимает, что с ним что-то не так: слишком часто капризничает, отвлекается, не может сконцентрировать внимание, быстро меняет настроение и так далее. Специалисты рекомендуют обращаться к педиатру, если у ребёнка присутствует два и более вышеперечисленных признака.

В педиатрическом отделении «Ласка» с детьми занимаются комплексно, используя индивидуальный подход и авторские методики. Программа лечения задержек речевого развития включает в себя консультации и коррекционно-развивающие занятия у невролога, логопеда, дефектолога, нейропсихолога, арт-терапевта. Среди методов лечения — биоакустическая коррекция и биологически-обратная связь, транскраниальная микрополяризация, электросон, массаж и другие.

Записаться на программу или диагностику можно по телефону +7 (383) 233-66-00. Консультация координатора программы лечения проводится бесплатно.

Напомним, в сентябре в Иркутске появился первый на территории Сибири детский хоспис.

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