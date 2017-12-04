Новосибирский театр La Pushkin станет Городским сараем искусств

На базе новосибирского театра La Pushkin будет создан Городской сарай искусств (ГСИ), который также займётся развитием культурного пространства города, узнал корреспондент Сиб.фм 4 декабря из сообщения на странице в соцсети Facebook депутата горсовета Дмитрия Прибаловца.

Прибаловец написал, что решение было принято на совещании в кабинете директора Центрального парка. В нём приняли участие руководители театра La Pushkin Олег и Аврора Жуковские, начальник управления культуры Новосибирска Владимир Державец и театральный продюсер Юлия Чурилова.

«Суть предложений, которые мы выработали для Олега: муниципалитет берёт на себя содержание Сарая искусств, Олег больше не платит арендную плату и коммунальные расходы, в Сарае к лету делают ремонт (возможно, он станет с отоплением и лучше утеплён), — сказано в сообщении. — А на базе La Pushkin возникает муниципальный Городской сарай искусств (ГСИ), который занимается помимо постановок спектаклей самого La Pushkin развитием культурного пространства Новосибирска — принимая под своё крыло интересные творческие проекты города».

Олег Жуковский займёт должность художественного руководителя Городского сарая искусств и «получит полную свободу творчества».

Напомним, что 14 ноября Олег Жуковский сделал заявление об уходе и закрытии театра в Новосибирске в присутствии представителей национальной театральной премии «Золотая Маска».