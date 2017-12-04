 

Новосибирский театр La Pushkin станет Городским сараем искусств

 4 декабря, 08:53
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Новосибирский театр La Pushkin станет Городским сараем искусств
Фото Романа Мильгунова

На базе новосибирского театра La Pushkin будет создан Городской сарай искусств (ГСИ), который также займётся развитием культурного пространства города, узнал корреспондент Сиб.фм 4 декабря из сообщения на странице в соцсети Facebook депутата горсовета Дмитрия Прибаловца.

Прибаловец написал, что решение было принято на совещании в кабинете директора Центрального парка. В нём приняли участие руководители театра La Pushkin Олег и Аврора Жуковские, начальник управления культуры Новосибирска Владимир Державец и театральный продюсер Юлия Чурилова.

«Суть предложений, которые мы выработали для Олега: муниципалитет берёт на себя содержание Сарая искусств, Олег больше не платит арендную плату и коммунальные расходы, в Сарае к лету делают ремонт (возможно, он станет с отоплением и лучше утеплён), — сказано в сообщении. — А на базе La Pushkin возникает муниципальный Городской сарай искусств (ГСИ), который занимается помимо постановок спектаклей самого La Pushkin развитием культурного пространства Новосибирска — принимая под своё крыло интересные творческие проекты города».

Олег Жуковский займёт должность художественного руководителя Городского сарая искусств и «получит полную свободу творчества».

Напомним, что 14 ноября Олег Жуковский сделал заявление об уходе и закрытии театра в Новосибирске в присутствии представителей национальной театральной премии «Золотая Маска».

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