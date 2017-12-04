 

Пациент красноярской больницы нашёл опарыша в котлете

 4 декабря, 16:03
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Пациент красноярской больницы нашёл опарыша в котлете
Фото с сайта pixabay.com

В красноярской городской больнице № 7 пациент нашёл опарыша в своей тарелке во время обеда; главный врач больницы заявил, что это исключено и что больной мог перепутать рис с опарышем, узнал корреспондент Сиб.фм 4 декабря из сообщения на сайте «ТВК».

Пациент хирургического отделения больницы во время обеда обнаружил в котлете опарыша.

«Нахожусь в городской больнице № 7, в хирургическом отделении. 3 декабря на обед давали рожки с мясной котлетой. Разломав котлету на маленькие кусочки, я обнаружил опарыша. Показал это работнику столовой, которая позвонила в столовую, где берёт еду, и отправила им фотографию. На это фото она получила ответ, что я сам его туда подложил и, если бы он был бы в мясе, то разварился бы», — рассказал мужчина.

Фото с сайта tvk6.ru

Главврач больницы Дмитрий Лопатин заявил, что появление опарышей в еде исключено. Он отметил, что пациент, заявивший о проблеме, действительно проходит лечение в больнице. Жалоб от остальных 380 пациентов не поступало.

«Это котлеты, мясо для которых мы получаем по аукциону. Есть у нас диет-сёстры и врач, которые осматривают продукты питания. Мясо для котлет было перекручено и прожарено с добавлением риса. Я предполагаю, что пациент обнаружил рис. Также отмечу, что состояние самого больного может говорить о неполном его выздоровлении, — пояснил Дмитрий Лопатин корреспонденту Сиб.фм. — Я видел эти фотографии, но не считаю, что на них есть какая-либо живность».

Напомним, что в сентябре воспитанники кадетского корпуса в Томске объявили голодовку из-за опарышей в каше.

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