Подозреваемый в убийстве красноярского футбольного болельщика житель Новосибирска арестован

Полиция задержала жителя Новосибирска, подозреваемого в убийстве болельщика красноярского футбольного клуба «Енисей», узнал корреспондент Сиб.фм 4 декабря из сообщения ГУ МВД по Новосибирской области.

Преступление было совершено 18 ноября в вечернее время на улице Северной в Заельцовском районе Новосибирска. По свидетельствам очевидцев, возле одного из спортивных залов состоялась массовая драка между новосибирскими и красноярскими футбольными фанатами. Прибывшие на вызов стражи порядка обнаружили на месте побоища труп 30-летнего мужчины с травмами головы.

Сотрудники полиции вскоре выяснили, что к гибели приезжего может быть причастен 24-летний житель Новосибирска, который после состоявшейся драки уехал из города. В поисках подозреваемого полиция сначала напала на его след в Нижнем Новгороде, однако там задержать его не успели, поскольку молодой человек к моменту приезда оперативников покинул съёмное жильё. Затем его разыскали в Кировской области, где он и был задержан.

В данный момент парень доставлен в Новосибирск, суд по ходатайству следствия принял решение о его аресте. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего»), ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в 2014 году томские футбольные болельщики избили сотрудников ППС в Новосибирске.