Соцсеть «Общага» рассчитывает привлечь новосибирских пользователей

Создатели новой социальной сети «Общага» рассчитывают на большую аудиторию пользователей в студенческих центрах Сибири и особенно в новосибирском Академгородке, узнал корреспондент Сиб.фм 4 декабря из сообщения сети.

«Общага» изначально нацелена на нынешних и бывших студентов. За последние 2,5 месяца сеть активно наращивает численность пользователей с широким охватом географии — это аудитория из Казахстана, России, Белоруссии и других стран ближнего зарубежья.

«Социальная сеть „Общага“ — проект для энергичных людей, стремящихся к новым возможностям. Проект объединяет людей на основе их мест учёбы, работы и интересов. Здесь вы сможете общаться с бывшими и нынешними сокурсниками, добрыми знакомыми, заводить не менее важные знакомства с новыми интересными людьми и создавать сообщества», — говорится в обращении разработчиков к потенциальным пользователям.

Для привлечения новых участников стартап 10 раз в год проводит конкурсы красоты среди пользователей-девушек в возрасте от 17 до 36 лет. По итогам года будет отобрана группа финалисток, и одна из них получит приз, узнать о котором можно на страницах соцсети.

Напомним, в июне аналитики Яндекса выяснили, что жители Сибири стали тратить на подарки и стикеры в соцсетях на 70 % больше.