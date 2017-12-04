 

Суд отправил за решётку на 18 лет жителя Новосибирска за убийство ветерана ВОВ

 4 декабря, 16:44
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Суд отправил за решётку на 18 лет жителя Новосибирска за убийство ветерана ВОВ
фото с сайта globallookpress.com

Новосибирский областной суд приговорил к 18 годам лишения свободы 32-летнего Ивана Г. за убийство ветерана Великой Отечественной войны, находящегося в беспомощном состоянии, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения региональной прокуратуры 4 декабря.

В новогодние праздники неоднократно судимый Иван Г., находясь состоянии алкогольного опьянения, пришёл к соседу — 90-летнему пенсионеру и затеял ссору. Воспользовавшись беспомощностью престарелого мужчины (отсутствием правой ноги на уровне верхней трети бедра — прим. Сиб.фм), подсудимый с ножом набросился на него.

«Во время ссоры злоумышленник убил 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны, нанеся ему кухонным ножом множественные ранения в область лица и шеи, отчего потерпевший скончался на месте совершения преступления», — сообщил старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство лица заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). В суде обвиняемый вину признал частично и отказался от дачи показаний.

По приговору Новосибирского областного суда ближайшие 18 лет Иван Г. проведет в колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, в марте 2015 года в Новосибирске было обнаружено тело погибшей пенсионерки, полиция задержала 39-летнего внука погибшей по подозрению в убийстве.

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