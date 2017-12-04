 

Томские учёные испытали кремниевые костные скафандры для замены гипса

 4 декабря, 17:30
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Томские учёные испытали кремниевые костные скафандры для замены гипса
Работа художника Чанга Тэ-Саба, фото Евгении Анфимовой

Томский политехник Светлана Городжа испытала скаффолды — внутренние каркасы для сращивания костей на ускорителе частиц. Немецкие учёные признали её работу одной из пяти лучших в России, узнал 4 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения Томского политехнического университета.

Томские костные скафандры вошли в пять лучших разработок по программе Германской службы академического обмена DAAD. Инженер Центра технологий ТПУ Светлана Городжа провела серию экспериментов на синхротроне ANKA в Германии, чтобы изучить структуру томских скаффолдов.

Скаффолды — это биодеградируемые конструкции, которые вживляют в организм человека при пересадке сердца и трансплантации других органов, а также для заживления сложных переломов. Скаффолд постепенно замещается клетками костной ткани, растворяется и выводится из организма естественным путём, пояснили исследователи ТПУ.

Томская разработка на основе композитных мембран рассасывается долго, но более эффективна и безопасна. Многие полимеры распространённых скаффолдов гидрофобные — они стремятся избежать контакта с водой, отчего живые клетки плохо прикрепляются к их поверхности, утверждают исследователи. Томские биохимики прикрепляют естественную неорганическую составляющую костей с добавками из кремния, магния, стронция и других элементов кости.

До внедрения в человеческое тело скаффолды должны быть хорошо изучены. В Германии аспирантка ТПУ исследовала структуру обогащённого кремнием скаффолда методом высокоразрешающей компьютерной томографии.

«На синхротроне можно получить информацию о структуре на субмикронном уровне, в Томске просто нет такой технической возможности», — уверена Светлана Городжа.

Научный руководитель проекта, начальник Центра технологий ТПУ Роман Сурменев отметил, что томские скаффолды испытывают на мышах учёные Саратова, разработка является лидером по результатам экспериментов.

«Наши конструкции являются очень перспективными для ускорения регенерации костных тканей», — отметил Роман Сурменев.

Напомним, в ноябре новосибирские педиатры разработали эффективную программу лечения проблем с речью у детей.

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