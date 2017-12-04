 

Университет сделает Томск экономическим центром Сибири — чешский эксперт

 4 декабря, 16:13
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Университет сделает Томск экономическим центром Сибири &mdash; чешский эксперт
фото с сайта images.esosedi.ru

Чешский эксперт рассказал, как развитие кампуса вуза сделало провинциальный Брно экономическим центром промышленности и технологий, развитие Томского государственного университета даст похожий эффект, узнал 4 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы ТГУ.

Международные эксперты рассказали, как развитие университетов в провинции приводит к росту экономики региона. Круглый стол II Международного форума университетских городов прошёл в томском государственном университете 1 декабря.

Эксперт из Масарикова университета Ян Словак объяснил, как развитие университета в городе Брно помогло ему стать одним из главных экономических центров Чехии, развить тяжёлое машиностроение и другие отрасли высокотехнологичного производства. Мощное развитие кампуса Масарикова университета сделало его одной из точек роста страны за период с 2000 по 2014 год.

Рядом с высокотехнологичным кампусом площадью более 35 гектаров появилась особая экономическая зона с объектами мировых корпораций, таких как IBM и Lufthansa. В 2017 году был презентован жилой район, к 2020 году появится центр робототехники в медицине.

«Ничего не происходило, пока университет не начал развиваться. Совершенствование кампуса подтолкнуло к развитию региональной экономики, и получился синергетический эффект», — отметил Ян Словак.

Сейчас в Томске живёт более 572 тысяч человек, население чешского Брно составляет более 378 тысяч человек, и масштабы городов сопоставимы.

Профессор технологического института Джорджии (США) Хуан Роджерс напомнил, что Университет Сан-Паулу повысил свой исследовательский и конструкторский потенциал за счёт реализации более 40 проектов в год с местными компаниями.

Представитель Королевского колледжа искусств (Великобритания) Татьяна Скоуфилд назвала инструменты коммерциализации разработок: «Центры катапульты», инновационные ваучеры, коллаборационные проекты, фонд поддержки внедрения разработок «Industrial strategy challenge Fund». «Центры катапульты» — это программы обмена знаниями между экспертами вуза и бизнеса, включающие стажировки аспирантов и выдачу степеней PhD.

Напомним, что в ноябре урбанисты установили, что Томск останется провинциальным без студентов и молодых мам.

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