Врио губернатора Новосибирской области взял под личный контроль науку и инновации

Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников изменил структуру правительства и взял под личный контроль науку и инновации, а также финансы и налоговую политику, сообщил корреспондент Сиб.фм с заседания правительства 4 декабря.

В понедельник, 4 декабря, в конце заседания правительства Андрей Травников сделал заявление об изменениях в его структуре.

«Правительство в этом составе заседало последний раз, — сказал он. — Далее оно будет по численности меньше. Членами правительства будут являться заместители председателя правительства, министры. Руководители департаментов из состава правительства выводятся и продолжают исполнять свои обязанности в качестве руководителей действующих органов исполнительной власти».

Травников отметил, что члены правительства продолжат работать до осени 2018 года, пока не будет избран губернатор Новосибирской области.

«С теми коллегами, с которыми полномочия не продлеваются, я уже провёл встречи — мы согласовали порядок увольнения и порядок перевода на другие должности», — пояснил врио губернатора.

Андрей Травников заявил, что теперь будет лично координировать науку и инновации.

«В связи с этим управление науки и инновационной политики выводится из состава министерства образования и, соответственно, наделяется функциями отдельного органа исполнительной власти, — подчеркнул он. — И вместе с департаментом информатизации и развития коммуникационных технологий, совместно с Анатолием Соболевым, непосредственно будут координироваться мной».

Также под личный контроль врио губернатора области выводится министерство финансов и налоговой политики.

Андрей Травников объявил о формировании нового большого социально-политического блока, который будет координировать первый вице-губернатор Юрий Петухов.

«В него входят традиционно организационный и политический блоки, обеспечивающие работу администрации и правительства, а также социальный и блок обеспечения деятельности правительства в Москве, то есть представительства в столице. Основные задачи этого блока — развитие человеческого капитала в самом широком понимании — от развития гражданского общества до развития всех социальных сфер: образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, социальной защиты», — рассказал Травников.

Кроме того, по словам Андрея Травникова, первый вице-губернатор Владимир Знатков продолжит координировать деятельность инфраструктурно-экономического блока.

В заключение врио губернатора поручил департаменту госсслужбы пересмотреть документы по кадровому резерву, приступить к формированию нового, опираясь на участников программы «Лидеры России». Реализовать все изменения департамент должен до конца 2017 года.

Напомним, 9 октября Андрей Травников, приступив к работе в новой должности, подписал постановление об отставке новосибирского правительства.