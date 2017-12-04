Житель Новосибирска оказался на месте разрушенного тайфуном пляжа на Гоа

На пляж Керим, расположенный на севере Гоа, обрушился тайфун и разрушил находящиеся на берегу кафе; русские туристы, несмотря на огромные волны и штормовой ветер, купаются в море, рассказал корреспонденту Сиб.фм новосибирский путешественник Александр Орлов 4 декабря.

По словам Орлова, в ночь с 3 на 4 декабря строения на пляже Керим, который находится на севере Гоа, были разрушены ураганом, который пришёл со стороны моря.

«Сегодня ночью сюда пришли первые признаки урагана, или тайфуна, который идёт к нам с юга. Вчера-позавчера он был в Шри-Ланке и штате Керала на юге Индии, — пояснил Александр Орлов. — Сейчас он постепенно перемещается на запад и на север, в нашу сторону. Основной удар ожидается сегодня вечером и завтра. Но уже прошедшей ночью на пляже Керим, где мы отдыхаем, смыло все кафешки. Ещё несколько дней назад там кипела жизнь. Сейчас там остался голый берег и обломки тех кафе, где отдыхали люди».

Несмотря на неблагоприятный прогноз, местные жители начали восстанавливать разрушенные строения — строить новые кафе. Александр Орлов отметил, что русские составляют основную часть туристов.

«Русские абсолютно спокойно себя ведут — лезут купаться, несмотря на огромные волны. Местные спасатели их постоянно отгоняют от берега», — сказал Орлов.

Пляж Керим — самый отдалённый пляж на севере штата Гоа в Индии и расположенный у самого устья реки Терекол. Русские туристы любят это место за то, что здесь созданы подходящие условия для любителей уединённого отдыха.

Напомним, в августе 240 спасателей из Новосибирской области отправились в Приморский край для ликвидации последствий наводнения, которое вызвал тайфун Noru и ливни.