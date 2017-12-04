 

Жительницы Новосибирска получили срок за покусанных полицейских

 4 декабря, 15:27
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Жительницы Новосибирска получили срок за покусанных полицейских
Фото с сайта pixabay.com

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор двум местным жительницам, которые в январские праздники напали на сотрудников полиции, узнал корреспондент Сиб.фм 4 декабря из сообщения пресс-службы региональной прокуратуры.

По данным ведомства, в ночь на 5 января две пьяные женщины были возле кафе «Фаворит» на улице Мичурина. К ним подошли дежурившие сотрудники полиции и предъявили служебные удостоверения.

«Из чувства недовольства, вызванного законными действиями стражей правопорядка, злоумышленницы применили к потерпевшим насилие: одна из них ударила полицейского рукой по лицу, причинив ушиб скулы. Вторая схватила другого сотрудника полиции за лицо и поцарапала его, после чего нанесла ему удар рукой в глаз. В это время её подруга укусила одного сотрудника за запястье правой руки, а затем другого за ногу», — сказано в сообщении.

Приятельницы не признали вину и заявили, что не били полицейских, а, наоборот — «защищались от их незаконных действий». Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Покусавшую правоохранителей 41-летнюю женщину суд приговорил к полутора годам лишения свободы условно. Её 40-летняя подельница также получила условный срок — один год. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, что в ноябре жители Новосибирска избили судебных приставов, которые хотели забрать у них ребёнка.

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