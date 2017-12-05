 

Алтайский скотник увёл у работодателя лошадь ради ночного визита к возлюбленной

 5 декабря, 07:53
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Алтайский скотник увёл у работодателя лошадь ради ночного визита к возлюбленной
Фото с сайта globallookpress.com

Полиция села Табуны в Алтайском крае задержала местного скотника, который подозревается в том, что украл лошадь, чтобы проскакать более 30 километров до своей подруги, узнал корреспондент Сиб.фм 5 декабря из сообщения регионального ГУ МВД.

Скачущего верхом на лошади мужчину сотрудники ППС заметили ночью и именно поэтому остановили его. Тот, бросив лошадь, попытался скрыться от полицейских, но вскоре был задержан.

Полицейские выяснили, что 31-летний житель посёлка Октябрьского Кулундинского района увёл коня с фермы, где работает скотником. Сотрудникам полиции он пояснил, что лошадь похитил для того, чтобы съездить на ней к своей подруге.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершённая с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Впоследствии к обвинению в краже лошади добавилось подозрение в краже мобильного телефона у коллеги и двух бидонов. По решению суда мужчина заключён под стражу.

Напомним, в конце ноября согласно результатам онлайн-голосования премии National Geographic Traveler Awards 2017 Алтайский край был выбран лучшим местом для приключенческого отдыха в России.

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