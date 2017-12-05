Годовалые дети в Новосибирске заперли двух бабушек на балконах

Новосибирским спасателям муниципальной аварийной службы пришлось за одни сутки спасать сразу двух пожилых женщин, запертых на балконе без верхней одежды, узнал корреспондент Сиб.фм 5 декабря из сообщения группы «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

4 декабря утром 73-летняя пенсионерка вызвала спасателей на улицу Зорге. По её словам, стоило ей только на минуту выйти на балкон, как годовалая внучка повернула следом за ней ручку балконной двери. Женщина оказалась запертой на балконе без верхней тёплой одежды, но с мобильным телефоном, с помощью которого и вызвала помощь. Прибывшие спасатели проникли в квартиру через входную дверь и впустили пенсионерку внутрь.

Через два часа аналогичный вызов поступил в муниципальную службу с улицы Демьяна Бедного. Звонила 52-летняя женщина, которую годовалый внук точно так же запер без верхней одежды на балконе третьего этажа. С помощью лестницы спасатели попали на балкон и за несколько минут открыли балконную дверь снаружи. Ребёнок спокойно наблюдал за происходящим из квартиры.

По информации МАСС, подобные случаи происходят в Новосибирске достаточно часто. Специалисты советуют не оставлять детей без присмотра, выходя даже на минуту на балкон или на лестничную площадку. В случае аналогичных происшествий необходимо позвонить по телефону 051.

Напомним, в конце ноября новосибирские спасатели открыли машину с запертым внутри грудным ребёнком.