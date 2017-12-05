Команда КВН с мэром Новосибирска Локтем выиграла поездку в Сочи

На видеохостинге YouTube появилось видео миниатюры команды «Новосиб», в которой принял участие мэр Новосибирска Анатолий Локоть, сообщил корреспондент Сиб.фм 5 декабря.

2 декабря в Новосибирске состоялась финальная игра межрегиональной лиги «КВН-Сибирь». Команда «Новосиб» подготовила миниатюру с сюрпризом: на сцену вышел глава города Анатолий Локоть.

«Там за кулисами какой-то мужчина стоит: Новосибу, говорит, помочь хочу», — сказал один из участников перед выходом Локтя. «Он чё — мэр — Новосибу помогать?» — возразил другой член команды.

Под бурные аплодисменты на сцену вышел Анатолий Локоть. «Богдашку ремонтировали рядом. Слышу шум — зашёл на огонёк. Судя по костюмам, вы не местные — из области? — обратился Локоть к команде и немного погодя добавил: — В отличие от вас, ребята, я привык выигрывать с первого раза».

«Анатолий Евгеньевич, то есть вы реально, как и все мы, здесь сидящие, простой обычный сибиряк?» — спросил один из участников команды. Локоть ответил: «Да, Коля, только мэр».

В завершение выступления Анатолий Локоть порекомендовал судьям присмотреться к команде «Новосиб». Судьи присмотрелись: команда выиграла финал и получила сертификат на поездку в Сочи на фестиваль КВН.

Напомним, в октябре в Telegram появился набор стикеров с мэром Новосибирска — Анатолий Локоть отнёсся с юмором к шаржам и добавил их в свой Telegram.