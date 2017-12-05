Кузбасский грабитель второпях забыл в салоне связи паспорт после кражи телефона

В Кемеровской области налётчик помог сотрудникам полиции найти себя после кражи телефона, оставив свой паспорт на месте преступления, узнал 5 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МВД по региону.

В городе Белово Кемеровской области молодой человек выбирал себе смартфон в салоне цифровой техники, но в последний момент передумал платить деньги за гаджет и, воспользовавшись моментом, когда продавец отвернулась, сбежал, прихватив с собой телефон.

Заметив пропажу смартфона, менеджер отдела тут же вызвала полицейских.

По прибытию на место правоохранители выяснили, что злоумышленник в течение недели заходил в салон связи и под предлогом выбора нужной модели телефона рассматривал ассортимент.

Установить и найти налётчика полицейским не составило труда — в этом молодой человек помог им сам, оставив на стойке свой паспорт.

«Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей. Похититель продал телефон за три тысячи, а на вырученные деньги приобрёл наркотики, — говорится в сообщении на официальном сайте ГУ МВД по Кемеровской области. — Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ ( „Грабёж“)», санкция которой предусматривает до четырёх лет лишения свободы.

Напомним, что 19 июня в Республике Хакасии сотрудники полиции раскрыли по горячим следам ограбление гостиничного номера, в котором подозреваемый забыл свою куртку с мобильным телефоном.